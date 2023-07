Perenteler Philippe maakt zich op voor komst van Roemeense seizoenarbeiders: “Er reizen zelfs twee koks mee”

Groen licht voor nieuwbouw basis­school De Klimop: “Sommige gebouwen dateren van eind 19de eeuw”

Basisschool De Klimop in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas heeft groen licht gekregen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw. Dat moet het huidige, verouderde complex vervangen. Wanneer de nieuwe school er precies komt is voorlopig nog niet bekend. Het schoolbestuur kan voor de plannen rekenen op middelen van de Vlaamse overheid.