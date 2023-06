Pech voor buurtschapbewoners, rechter vindt dat uitkijkpunt bovenop radartoren open mag blijven

De rechter stelde omwonenden, die felle bezwaren hebben tegen de voor het publiek toegankelijke radartoren, deels in het gelijk. De toren, eigendom van Rijkswaterstaat, is in 2018 geplaatst en staat op het puntje van de dijk in Kreverhille. Via een trap is de toren via de buitenkant te beklimmen en dat geeft bezoekers een prachtig vergezicht over de Westerschelde en het achterland.