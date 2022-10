Oudercomité bouwt avontuurlijke speeltuin voor basisschool De Klimop: “Van beverburcht tot prinsessenkasteel: alles is mogelijk”

“Het is net de bedoeling om de kinderen te prikkelen zodat ze zelf gaan verkennen en aan de slag gaan”, zegt directeur Marion van de Waart van De Klimop. “In de takkenwal is er genoeg kampmateriaal te vinden. Van beverburcht tot prinsessenkasteel: alles is mogelijk. Zelf hout sprokkelen en heksensoep maken is een koud kunstje aan de driepikkel. Als kers op de taart werd ook een robuuste buitenkeuken in elkaar getimmerd en een gezellige picknickplek met boomstammen geïnstalleerd. We zijn ervan overtuigd dat buiten leren en spelen een grote pedagogisch meerwaarde heeft.”