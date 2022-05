Oprichter van Wase Wind bouwt nu windmolenpark in Lesotho: “Geen liefdadigheid maar bedrijf dat ten dienste staat van de inwoners”

Sint-Gillis-WaasChris Derde, mede-oprichter van Wase Wind, de coöperatieve met 14 windturbines in het Waasland, gaat nu windmolens bouwen in Zuid-Afrika. Als jonge man trok hij naar het straatarme Lesotho voor zijn vervangende legerdienst. “Ik heb me toen voorgenomen om ooit terug te keren. Dat doen we nu met de expertise van ons team in windenergie.”

Chris Derde trok eind jaren tachtig als ingenieur naar Lesotho voor zijn vervangende legerdienst. “Ik heb er twee jaar verbleven om machines te onderhouden en een brug te helpen bouwen”, vertelt hij. “Ik ben daarna teruggekeerd naar België maar de liefde voor het land en zijn inwoners is altijd gebleven. Ik heb me toen al voorgenomen dat ik ooit zou terugkeren. Niet voor liefdadigheid maar wel om hier een bedrijf op te starten dat ten dienste staat van de inwoners.”

Lesotho is een wat onbekend en onbemind land dat volledig omsloten wordt door Zuid-Afrika. Het koninkrijk is ongeveer even groot als België en telt iets meer dan twee miljoen inwoners. Een groot deel van de bevolking moet met beperkte middelen rondkomen. “Slechts de helft van de huishoudens is aangesloten op het elektriciteitsnet en elektriciteit is voor vele mensen duur.”

Wase Wind

Chris Derde bouwde op vlak van windenergie de voorbije jaren heel wat expertise op als bezieler van Fortech en Wase Wind. Met Fortech werden er windturbines gebouwd, de coöperatieve Wase Wind levert stroom aan coöperanten. Langsheen de E34 en E17 staan er intussen 14 windturbines in de regio. 2.700 coöperanten nemen er ook stroom van af. Hier in België is het niet makkelijk om bijkomende windmolens te bouwen. In Lesotho daarentegen is nog héél veel plaats.

Quote De mensen in Lesotho zien de komst van de windturbi­nes echter als een opportuni­teit. Want waar elektrici­teit is, worden ook jobs gecreëerd. Chris Derde

In 2016 ging Chris samen met Jacob Demeyer een eerste keer terug naar het land om hun idee af te toetsen. In 2019 trokken ze een tweemaal naar Lesotho om er partners te zoeken. “En we worden er ook met open armen verwelkomd”, vervolgt hij. “Zopas is een nieuw bedrijf boven de doopvont gehouden om het project gestalte te geven. Met Hirundo gaan we 12 windturbines bouwen in een eerste fase en nog eens 8 in een tweede. Samen goed voor 90 Megawatt of 25% van de behoefte van Lesotho. Momenteel staan er in het land nog geen windmolens. Daarom is het belangrijk dat we veel tijd en energie steken in het informeren van de bevolking. De mensen zien de komst van de windturbines echter als een opportuniteit. Want waar elektriciteit is, worden ook jobs gecreëerd. Ze zien zelfs een toeristisch potentieel in het windmolenpark.”

Start bouw in 2024

Chris en Jacob verzamelden intussen een heel team rond zich uit Wase Wind en Fortech maar ook experten uit Lesotho. Onder meer met de plaatselijke universiteit is er een intense samenwerking. “We hopen over een paar maand de vergunning te hebben voor het eerste windpark en zijn nu bezig met het verzamelen van de nodige fondsen, volgend jaar volgt de wegenaanleg en de ambitie is om in 2024 de windturbines zelf te beginnen bouwen. De twee locaties zijn bovenop een berg waar veel wind is.”

Zwaluw

Intussen is Hirundo met een tweede Afrikaans land bezig voor de realisatie van windprojecten. “Momenteel zijn daar nog voldoende gas- en olievoorraden maar ook in Afrika is men bezig met duurzame energie”, benadrukt Koku Awuma, één van de medewerkers van Hirundo. “Die naam verwijst naar een groep trekvogels waaronder de boerenzwaluw”, legt Chris uit. “Want net als deze vogel pendelen we tussen Vlaanderen en Afrika. Alleen doen wij dit om kennis uit te wisselen.”

