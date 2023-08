Oppositie wil actie na nieuw vandalisme aan Dodendraad: “Camerabewaking is noodzakelijk”

Bufferdijk naast haven wordt drie meter hoger en beplant met bomen: “Hinder wegnemen en tegelijk plek creëren voor recreatie”

Een aannemer is in Verrebroek gestart met het verplaatsen én verhogen van de bufferdijk. Die wordt zo’n drie meter hoger en beplant met bomen om hinder weg te nemen van de haven. In de toekomst zal het bufferlandschap zich uitstrekken over een lengte van maar liefst 11 km van Doel in het noorden tot aan de E34 in het zuiden.