Onveilige situatie aan kruispunt van weekendverblijven met fietspad en parallelweg E34: “Oplossing vinden vooraleer er slachtoffers vallen”

Sint-Niklaas Topbakker Toon De Klerck opent maandag nieuwe bakkerij in zaak van overleden leermees­ter: “Dit voelt als thuiskomen”

De Sint-Niklase topbakker Toon De Klerck (37) opent maandag zijn nieuwe bakkerij in Vijfstraten in Sint-Niklaas. Dat doet hij in de voormalige patisserie van zijn overleden leermeester Jos Blommaert. Zijn bekende bakkerij in Antwerpen liet hij over. “De kwaliteit die we daar leverden, brengen we nu naar Sint-Niklaas”, belooft Toon.

29 juli