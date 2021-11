Onthaalmoeder schuldig aan dood meisje dat in zwembad in tuin verdrinkt: “Niet voorzichtig genoeg geweest”

Sint-PauwelsEen onthaalmoeder uit Sint-Pauwels is dinsdag door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een celstraf met uitstel voor de dood van de tweejarige Elize. Het meisje verdronk in augustus 2016 in het zwembad in de privétuin van de vrouw. “Hoewel zeker is dat de onthaalmoeder het beste met al haar opvangkindjes voorhad, is het duidelijk dat dit drama vermeden had kunnen worden als ze voorzichtiger was geweest”, oordeelt de rechter.