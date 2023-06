Onderhoud aan strandje Perkpolder; lekker liggen bakken tussen de bulldozers

Baarstraat tot dinsdag afgesloten voor verkeer: “Firma legt fietssuges­tie­stro­ken aan”

De Baarstraat in Sint-Gillis-Waas is nog tot dinsdag 13 juni afgesloten voor al het verkeer. Dat is het gevolg van de aanleg van fietssugestiestroken. Er wordt een omleiding voorzien.