Oma van Dean (4) over het blijvende gemis: “Voor hij naar Dave ging, fluisterde hij: ‘Mag ik niet bij jou blijven, moeke?’”

Sint-Gillis-Waas Verkeers­maat­re­ge­len in Sint-Gil­lis-Waas tijdens wielerwed­strijd Kemzeke

Op woensdag 28 september is er een wielerwedstrijd in Kemzeke. Deze brengt ook in Sint-Gillis-Waas enkele tijdelijke verkeersmaatregelen met zich mee.

27 september