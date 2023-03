Lut (65) neemt na 44 jaar afscheid van Rumardy: “Ik heb de winkel altijd met hart en ziel gedaan”

Uitbaatster Lut Vermeulen (65) van naai- en breiwinkel Rumardy in de Kronenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas neemt na 44 jaar afscheid van de bekende zaak. De verkoopster was een bekend gezicht in het dorp en voor veel klanten “een tweede moeder”.