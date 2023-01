Nisa (22) werd drie keer gekroond tot Miss, en organiseert nu haar eigen verkiezing: “Mijn wedstrijd zal wél eerlijk verlopen”

Nisa is al vijf jaar een bekend gezicht in het wereldje van de missverkiezingen. Ze behaalde de titels van Miss Exclusive, Miss Fashion en Miss Limburg en eindige tijdens de verkiezing van Miss België in 2020 bij de laatste 15. Toch ondervond ze dat haar kroontje en dat van andere missen niet altijd schitterde. “Eerlijkheid was bij de wedstrijden vaak ver te zoeken”, vertelt ze. “Ik zag hoe overwinningen soms letterlijk werden verkocht aan wie met het meeste geld over de brug kwam. Zelf maakte ik het mee dat ik al weken voor de finale mijn galakleed mocht gaan passen, omdat de organisatoren al op voorhand hadden bepaald dat ik zou winnen. Veel vertrouwen in de manier van werken tijdens de verkiezingen had ik al snel niet meer.”

Nisa hield aan haar kroontjes vaak ook geen cent over. In tegendeel. “Ik investeerde telkens enorm veel geld in mijn campagnes”, weet ze. “Het prijzenpakket bij een overwinning oogde ook heel aanlokkelijk. Een auto of meer dan 60.000 euro aan kledij: het hing allemaal vast aan het kroontje. Maar toen ik het uiteindelijk won, kreeg ik vaak maar een kwartje van wat er was beloofd. Ik herinner me nog goed de kledij die ik kreeg na een overwinning: allemaal kleedjes met foutjes aan of van heel goedkope merken.”

Tijdens één van haar jaren als Miss besloot Nisa om opnieuw te gaan werken. Dat doet ze nog steeds, als kleuterleidster in een school in Antwerpen. “Als verkozen Miss mocht ik eigenlijk een jaar lang niet werken om steeds beschikbaar te zijn voor opdrachten en fotoshoots”, vertelt ze. “Maar daar stond geen maandloon tegenover. Na een paar weken zat ik tuis bijna heel de tijd met mijn vingers te draaien, en gaf ik er de brui aan.”

Nisa wil nu zelf een einde maken aan de wanpraktijken binnen de missverkiezingen. Dat doet ze met het organiseren van haar eigen schoonheidswedstrijd ‘Miss Model’. “En die zal wél eerlijk verlopen”, maakt ze zich sterk. “Het wordt geen schijnvertoning maar een echte verkiezing, zoals het hoort te zijn. Door mijn eigen ervaringen weet ik hoe het anders kan. Het kroontje van Miss Model wordt ook geen lege doos. De winnares krijgt een geldcheque, een auto voor een jaar met tankkaart en nog een hele reeks andere sponsorprijzen. We gaan zowel met de finalistes als met de latere Miss veel reizen, en zorgen voor uitdagende fotoshoots en opdrachten. De inschrijvingen voor de castings starten vandaag. In maart nodigen we alle kandidaten uit voor een eerste selectie om later op het jaar de verkiezingsshow te organiseren. Waar die precies zal gehouden worden, staat voorlopig nog niet vast. We mikken op een centrale plaats in de regio Oost-Vlaanderen of Antwerpen.”

