Nieuwe zorgboerderij Holdamhoeve geselecteerd voor crowdfundingactie: “Investeren in dagbesteding van mensen met beperking”

Sint-Gillis-Waas Na 21 pv’s en container over de baan wagen bestuur­ders zich niet meer door werfzone: “Iedereen weet nu dat er geen doorkomen meer aan is”

De lokale politie Waasland-Noord heeft al 21 bestuurders geverbaliseerd die de huidige en veelbesproken knip in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas probeerden te omzeilen. Sinds er vorige week een container dwars over de baan, zandhopen en meterslange buizen werden geplaatst, ging geen enkele bestuurder nog in het boekje. “Iedereen weet nu dat er geen doorkomen meer aan is”, klinkt het in de buurt.

8 april