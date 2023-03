Nieuwe vestiging van GTI in Sint-Gillis-Waas vanaf 1 september… als er voldoende inschrijvingen zijn

De gemeenteraden van Beveren en Sint-Gillis-Waas hebben een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd om vanaf 1 september een nieuwe vestigingsplaats van het GTI te openen. Die wordt ondergebracht in basisschool Het Kompas in Sint-Gillis-Waas. Er moeten dan wel voldoende inschrijvingen zijn.

Momenteel loopt de aanmeldingsperiode en in april volgt de toewijzing voor een plaatsje in het secundair onderwijs. Als er slechts 5 leerlingen zouden kiezen voor de nieuwe vestiging in Sint-Gillis-Waas, gaat het plan niet door. Dat heeft burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) verduidelijk op de gemeenteraad. Beide gemeenten hebben intussen wel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. “Beveren treedt daarbij op als organiserende partner en levert via het GTI de leerkrachten. Sint-Gillis-Waas moet de infrastructuur voorzien en is dus verantwoordelijk voor het gebouw”, legt Bevers schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) uit.

Wetenschappen-Technologie

In het schooljaar 2021-2022 vonden 125 leerlingen uit Sint-Gillis-Waas de weg naar de Beverse scholen. Het GTI is hierbij de koploper: meer dan de helft, goed voor 57,6 procent, koos voor het GTI. Vanaf 1 september 2023 kan die groep dus terecht in een nieuwe afdeling van het GTI aan de gemeentelijke basisschool Het Kompas in de Kardinaal Cardijnstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar kunnen ze de richting van het eerste jaar A-Stroom Wetenschappen-Technologie volgen. Vanaf 1 september 2024 richt de school ook het tweede jaar STEM-technieken in. Het voordeel is dat ze zich niet meer zo ver moeten verplaatsen en het GTI krijgt er extra capaciteit bij in de hoofdvestiging.

Vragen onbeantwoord

N-VA Sint-Gillis-Waas is principieel akkoord maar waarschuwt tegelijk voor een aantal valkuilen. “Dit project krijgt slechts één kans tot slagen en dan moet alles goed geregeld zijn”, zegt Koen Daniëls. “We vrezen echter dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. Is er voldoende personeel dat de verplaatsing wil maken? Worden ze vergoed voor die extra pendeltijd? Men spreekt nu al over het inleggen van een bus om leerlingen één dag per week toch les te laten volgen in het GTI.”

Voldoende inschrijvingen nodig

Volgens Maaike De Rudder kan de praktische kant pas uitgewerkt worden als er zekerheid is over het aantal inschrijvingen. “Pas in april weten we of er een volwaardige klas kan samengesteld worden. Daarna bekijken we met de directies hoe we de speeltijden en lunch organiseren. De keuze om één dag te pendelen naar Beveren heeft vooral te maken met het gebruik van de techniekklas.”

Extra capaciteit in Beveren

Beveren heeft intussen ook de capaciteit op het GTI bepaald voor het volgend schooljaar. In het eerste jaar wordt die voorzien op 240 leerlingen (1A: 180 en 1B: 60). Dit is een stijging met 5 leerlingen in 1B ten opzichte van het schooljaar 2022-2023. De capaciteit in 1A blijft ongewijzigd. Indien er na de aanmeldperiode een wachtlijst zou zijn in 1B dan kan de capaciteit verhoogd worden naar 66.

