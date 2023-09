Nieuwe bankautomaat in Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk: “We draaien zelf op voor de kosten”

Actie aan ‘Moord­strook­jes’ op N403: “Paaltjes of betonblok­ken kunnen fietspad op korte termijn al veiliger maken”

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) heeft dinsdag al fietsend de verkeersonveiligheid op de N403 in Kemzeke aangekaart. Dat deed ze samen met de lokale afdeling van Groen. Het parlementslid pleitte onder meer om in afwachting van de komst van een nieuw fietspad paaltjes of betonblokken te plaatsen.