Nieuw circulatieplan voor centrum Sint-Pauwels: “Dries en Gentstraat opnieuw dubbele richting, Bermijnstraat enkele richting”

Sint-PauwelsHet gemeentebestuur past vanaf volgende week een nieuwe verkeersregeling toe in het centrum van Sint-Pauwels. Er wordt onder meer opnieuw verkeer in dubbele richting op de Dries en in de Gentstraat toegelaten. De Monseigneur Bermijnstraat wordt enkele richting in de richting van de Gentstraat.

“Tijdens de zomermaanden was er een tijdelijke verkeerscirculatie ingevoerd in het centrum van Sint-Pauwels”, zegt schepen voor Mobiliteit Erik Rombaut (Groen). “Dat deden we voor de veiligheid van het horecaterras op de Dries. Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Dries en in de Monseigneur Bermijnstraat. Ondertussen hebben we een definitieve beslissing genomen. Dat deden we aan de hand van de antwoorden van 223 inwoners die in het voorjaar deelnamen aan een bevraging. Ze konden hun mening geven over de tijdelijke regeling en aangeven welke verkeerscirculatie ze het best vonden voor het hele jaar.”

Het nieuwe circulatieplan voorziet vanaf volgende week terug verkeer in beide richtingen op de Dries en in de Gentstraat.

De Monseigneur Bermijnstraat wordt enkele richting van de Potterstraat naar de Gentstraat

In de Monseigneur Bermijnstraat mag het verkeer in enkele richting van de Potterstraat richting de Gentstraat rijden. Fietsers kunnen wel in beide richtingen door de straat. “Een regeling waarvoor een groot draagvlak is in de buurt”, ondervond schepen Rombaut. “Het ontmoedigt ook het sluipverkeer dat momenteel via de Ettingestraat en de Monseigneur Bermijnstraat het dorpscentrum van Sint-Pauwels vermijdt.”

Quote Een eventuele nieuwe zomerrege­ling in functie van de horeca is bespreek­baar, maar wordt beperkter in tijd Erik Rombaut, Schepen Mobiliteit

In het voorjaar van 2023 komen er parkeerstroken in het eerste deel van de Gentstraat

De Dries, het eerste deel van de Gentstraat, de Monseigneur Bermijnstraat en de Ettingestraat worden vanaf dit najaar zone 30. Zwaar vervoer dat richting Belsele wil wordt geleid via de Potterstraat en de Monseigneur Bermijnstraat. Het zwaar vervoer richting Stekene wordt via de Gentstraat en de Dries geleid. “Doorgaand zwaar vervoer is nu al uitgesloten in een ruimere zone tussen de Nederlandse grens en Sint-Niklaas”, benadrukt schepen Rombaut. “Landbouwverkeer en plaatselijk zwaar vervoer blijft wel overal toegelaten.”

In het voorjaar van 2023 komen er parkeerstroken in het eerste deel van de Gentstraat. “ Daardoor komt er meer ruimte voor kruisend verkeer”, aldus nog schepen Rombaut. “Een eventuele nieuwe zomerregeling in functie van de horeca is bespreekbaar, maar wordt beperkter in tijd.”

Controle

Oppositiepartij N-VA is tevreden met het nieuwe plan. “Onder druk van ons gemeenteraadslid Hans Burm is er een ruimere bevraging gekomen over de enkele richting in het dorp van Sint-Pauwels”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls. “En dat zowel bij buurtbewoners als bij de winkeliers. Dat de enkele richting op de Dries wordt opgeheven is een goede zaak. Dat had al vroeger moeten gebeuren. We dringen wel aan op voldoende controle op de tonnagebeperking en maximumsnelheid.”

