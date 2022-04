Na 21 pv’s en container over de baan wagen bestuurders zich niet meer door werfzone: “Iedereen weet nu dat er geen doorkomen meer aan is”

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas moest vorige week drastische maatregelen nemen nadat bleek dat heel veel bestuurders de huidige knip aan de werfzone in de Sint-Niklaasstraat omzeilden. Er werd een werfcontainer dwars over de rijbaan geplaatst en zandhopen aangelegd om te voorkomen dat bestuurders via het fietspad voorbij de signalisatie reden. Ook de aanpalende parking van een doe-het-zelfzaak werd met lange buizen in twee stukken gedeeld en afgesloten als sluipweg. “Sinds de start van de werkzaamheden tussen het kruispunt met de Doornstraat en de Bosstraat op 24 maart hebben we 21 bestuurders geverbaliseerd die de signalisatie negeerden”, zegt commissaris Chris Blancquaert van de lokale politie Waasland-Noord. “Aan de hand van onze controles konden we kort op de bal spelen en problemen met de signalisatie melden aan het gemeentebestuur. Daardoor konden er telkens aanpassingen worden gedaan.”

Met succes, zo blijkt. Sinds de container, zandhopen en buizen de weg versperren, stelde de politie geen enkele overtreding meer vast. Ook buurtbewoner Patrick Meul merkt dat het rustiger is geworden in zijn straat. “Tot voor de container er stond verplaatste men de signalisatie om over het fietspad te kunnen rijden”, vertelt Patrick, die ook zaakvoerder is van matrassenwinkel Martin Meul in de Sint-Niklaasstraat. “Nu dat niet meer mogelijk is, komt er een pak minder verkeer door de straat. Wie het hier niet kent, zal misschien nog eens proberen, maar wie in Sint-Gillis-Waas woont, weet dat er nu geen doorkomen meer aan is. Dat de werkzaamheden in de straat niet goed zijn voor de bereikbaarheid van mijn winkel, is natuurlijk wel duidelijk.”