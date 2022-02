Moeder Dean vindt troost in armen van vader Miguel op stille wake: “Dit betekent veel voor haar”

Sint-Niklaas Buurtinfor­ma­tie­net­werk De Ster uit startblok­ken met 114 leden: “Dalend aantal inbraken, maar we blijven waakzaam”

In Sint-Niklaas is het nieuwe buurtinformatienetwerk De Ster voorgesteld. Het was niet zo vanzelfsprekend om dit op te starten in volle coronapandemie, maar de interesse bleek groot. Het BIN telt nu al 114 leden of zo’n tien procent van de gezinnen uit het hele gebied.

11 februari