Mis niets van Vestrock 2023: Scooter geeft Vestrock een waardige afsluiter

Roofvogel valt hondje Candy aan: “Door geblaf van andere honden liet buizerd haar vallen”

Een zware heupfractuur en een vleeswond. Dat hield hondje Candy van dierenopvangcentrum Rata’s Animal Center in Belsele over aan een aanval door een roofvogel. “Eerst dachten we dat de andere hond die op dat moment ook buiten was, de dader was”, zegt Ines Nicque, die het beestje aantrof.