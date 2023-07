Mijn foto | Ontsnapt aan de bui in Kreverhille

Cultuur­café Ter Vesten krijgt volledige ma­ke-over: “Zomerbar met foodtrucks tijdens verbou­wings­wer­ken”

Joeri Bryssinck (30) en Stef Packolet (26) kunnen opgelucht ademhalen nu ze opnieuw de concessie voor Cultuurcafé Ter Vesten in de wacht konden slepen. Meteen na het verlossende bericht is de sloophamer al bovengehaald om de zaak een volledige make-over te geven. “Alles moet klaar zijn tegen de start van het nieuwe cultuurseizoen. Intussen verwelkomen we de klanten in onze zomerbar op het terras.”