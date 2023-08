Marita Wullems 50 jaar trouwe dienst bij Morres

Bryan (27) haalt goud op World Police and Fire Games: “Mezelf overstegen na hartproble­men begin dit jaar”

Geen goud voor de Belgen op het wereldkampioenschap wielrennen in Glasgow, maar een landgenoot heeft wel het hoogste schavot gehaald in de discipline wielrennen op de World Police and Fire Games in het Canadese Winnipeg. Bryan Cap, agent bij de zone Kruibeke-Temse, versloeg in de spurt zelfs een profrenner van het team Emirates.