Man (75) belandt met scootmobiel in sloot in Kloosterzande

Honderden motorrij­ders houden protest aan autokeu­ring: “Ongenoegen over oneerlijke keuringsre­gels is groot”

Enkele honderden motorrijders hebben woensdagmiddag een protestactie gehouden aan het autokeuringsstation in de Bettestraat in Stekene. Ze pleitten er voor een betere en eerlijke keuring, en vaste Europese regels. Volgens Vlaams Minister Lydia Peeters is de keuring, die pas begin dit jaar werd ingevoerd, goed voor het milieu, de verkeersveiligheid én de betrouwbaarheid bij een verkoop.