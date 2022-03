Maarten (32) schrijft eerste boek meteen in het Engels: “In die taal kon ik mij beter inleven in de personages”

“Ik liet me inspireren door het lijden van de dieren in het wild’, licht Maarten toe. “De manier waarop de mensheid de natuur domineert fascineert me enorm. Het verhaal speelt zich af in het Afrika van 1910, vlak voordat de massale uitroeiing van dieren door mensen begon. In mijn boek nemen de Zuidelijke Afrikaanse dieren, onder impuls van komeet Halley, wraak op het onrecht dat hen in de 19 de eeuw al is aangedaan. Omdat alles zich afspeelt in een Engelstalige setting, schreef ik het verhaal ook in het Engels. Op die manier kon ik mij beter inleven in de personages.”