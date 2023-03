Lut (65) neemt na 44 jaar afscheid van Rumardy: “Ik heb de winkel altijd met hart en ziel gedaan”

Uitbaatster Lut Vermeulen (65) van naai- en breiwinkel Rumardy in de Kronenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas neemt na 44 jaar afscheid van de bekende zaak. De verkoopster was een bekend gezicht in het dorp, en voor veel klanten “een tweede moeder”.

Het is met pijn in het hart dat Lut op vrijdag 31 maart de deur van Rumardy definitief achter zich toetrekt. De eigenaar van de zaak besliste om de zaak stop te zetten, iets wat eerder ook al gebeurde met de filialen in Beveren en Stekene. “Ik begon te werken in Rumardy toen de winkel nog in de Kerkstraat gevestigd was”, blikt Lut terug. “Na zeven jaar verhuisde de zaak naar de Kronenhoekstraat en ging ik mee. Ik maakte mee hoe de collecties steeds verder werden uitgebreid. Eerst alleen naai- en breibenodigdheden, daarna ook accessoires en juwelen en tenslotte kledij voor vrouwen en mannen. Door de jaren heen werd er een vast en trouw cliënteel opgebouwd.”

Volledig scherm Lut Vermeulen werkte 44 jaar lang in Rumardy. De zaak sluit op 31 maart definitief de deuren © bfs

Iedereen in Sint-Gillis-Waas kent Rumardy en vooral Lut. “Ik zal de winkel enorm missen”, zegt ze. “Niet alleen omwille van de verkoop, maar vooral omwille van de mensen. Ik heb iedereen altijd heel graag geholpen. Mijn klanten met een goed gevoel naar huis laten gaan, daar deed ik het voor. Ik heb de winkel steeds met hart en ziel gedaan. Eens de mensen van Sint-Gillis-Waas je hebben leren kennen, sluiten ze je in hun armen. Als het van mij afhing had ik het gerust nog een paar jaar verder willen doen, maar dat was helaas niet meer mogelijk.”

Volledig scherm Rumardy verhuisde in 1986 naar de Kronenhoekstraat © bfs

Lut was al die jaren niet weg te slaan uit de winkel. Op 44 jaar tijd moest ze alles samen maar twee weken de deuren sluiten omwille van ziekte. “Ik heb heel veel vrienden gemaakt in Sint-Gillis-Waas”, weet ze. “Zelf heb ik ook 20 jaar lang in het dorp gewoond. Ondertussen woon ik in Melsele. Maar ook na de sluiting van Rumardy zal ik nog regelmatig op bezoek komen in Sint-Gillis-Waas.”

Volledig scherm Vaste klant Sara Mennes tekent het pensioenboek van Lut © bfs

Sara Mennes was jarenlang kind aan huis in Rumardy. Ze houdt niets dan warme herinneringen over aan Lut. “Voor mij is ze als een tweede moeder”, zegt Sara. “Lut stond altijd klaar om me uit de nood te helpen met mijn outfit. En dat steeds met een grote glimlach. Ik nam ook regelmatig mijn dochtertje van drie jaar mee naar de winkel. Ze is verzot op Lut, en noemt haar soms zelfs oma. Ik spreek voor heel veel mensen als ik zeg dat Lut enorm zal gemist worden.”

Volledig scherm Lut zag hoe de collectie van de winkel jaar na jaar verder uitbreidde © bfs

De harmonie van Sint-Gillis-Waas had vrijdagochtend ook nog een verrassing in petto voor Lut. De muzikanten trokken naar de winkel waar ze enkele liedjes voor haar speelden.

Volledig scherm © bfs

