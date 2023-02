Life of Agony, Diskopunk en Modernlove op Vestrock

Een van de beste metalalbums ooit

Life of Agony, een hardrockband uit Brooklyn, is de opvallendste aanvulling. In 1989 mede-opgericht door zanger Keith Caputo, tegenwoordig zangeres Mina Caputo. Hun debuutalbum (River Runs Red uit 1993) werd door Rolling Stone uitgeroepen als een van de beste metalalbums ooit.

Eerder werden al The Prodigy, Scooter, Franz Ferdinand, Antoon, Joost, S10, Merol, My Baby, Feuerengel: A Tribute To Rammstein, Intergalactic Lovers, The Howl & The Hum, Bob Uit Zuid, Coach Party, Prins S & De Geit, STAKE, The Scratch, ¡Pendejo!, Lavengro, Cardboard en LIFE bevestigd. Meer namen volgen spoedig.