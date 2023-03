‘Lekker knallen’ in beweegtuin Clinge

Echte bikkels laten zich door een beetje regen niet uit het veld slaan. Die in Clinge sporten gezellig samen in de buitenlucht in het beweegpark achter dorpshuis Malpertuus. Drie keer in de week kan iedereen daar zich onder deskundige begeleiding met oefeningen aan zeven toestellen in het zweet werken; voor het kweken van spierballen, om wat kilootjes af te vallen of voor het vergroten van het uithoudingsvermogen.