Kritiek op omleidingen Sint-Niklaasstraat: “Handelaars worden vergeten en verkeer rijdt vast”

Gratis comedy in Broeder­school: Koen Dewulf brengt show ‘Gevoels­mens’

Comedian Koen Dewulf brengt op donderdag 17 augustus zijn show ‘Gevoelsmens’ in de Broederschool in de Nieuwstraat in Stekene. De gratis voorstelling kadert binnen het gemeentelijk cultuurprogramma tijdens de zomermaanden.