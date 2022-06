Koen Daniëls (N-VA) kritisch tegenover verschuiven ziekenwagen naar post Stekene: “Demotiverend voor vrijwilligers”

Sint-Gillis-Waas/BeverenBij een aantal posten van de Hulpverleningszone Waasland klinkt gemor bij vrijwilligers over de reorganisatie van het ambulancelandschap . Dat is onder meer het geval in Beveren maar ook in Sint-Gillis-Waas. Koen Daniëls (N-VA) betreurt het verschuiven van de ziekenwagen naar de post Stekene.

De Hulpverleningszone Waasland maakte donderdag bekend dat er vanaf volgend jaar drie PIT’s worden ingezet in onze regio. Deze paramedische interventieteams moeten vooral de MUG ontlasten en de aanrijtijden bij ernstige incidenten aanzienlijk verkorten. Er komen nieuwe PIT’s in de kazerne van Beveren, het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas en in de Waaslandhaven.

Om dit mogelijk te maken moet het huidig ambulancelandschap wel hertekend worden. De ziekenwagen in de kazerne Beveren wordt een PIT en dat betekent dat deze bemand zal worden door beroepspersoneel in plaats van vrijwilligers. Een aantal van hen voelt zich enigszins opzij geschoven. De ziekenwagen in Sint-Gillis-Waas verhuist dan weer van maandag tot vrijdag overdag naar Stekene, omdat het grondgebied daar onvoldoende beschermd werd. Koen Daniëls (N-VA) juicht de komst van de PIT’s toe maar betreurt wel dat de ziekenwagen in Sint-Gillis-Waas wordt verschoven naar buurgemeente Stekene. “We hebben hier een goed draaiende post met gemotiveerde vrijwilligers voor de ambulance. Waarom dit opgeven? Overdag zal de aanrijtijd voor Sint-Gillis-Waas nu langer worden. Bovendien versterkt dit de perceptie dat de kazerne hier een eindigend verhaal is. Alle omliggende korpsen hebben al een nieuwe stek maar Sint-Gillis-Waas moet het stellen met een verouderde hangar. De vrijwilligers vrezen dat dit het begin van het einde is.”

Volgens Marc Van de Vijver (CD&V), voorzitter van de Hulpverleningszone Waasland, is de beslissing in nauw overleg genomen met het korps en de gemeente. “Overdag zijn er onvoldoende vrijwilligers en bovendien belemmert de geografische ligging de dekking van het gebied rond Stekene. Het is op vraag van de gemeente dat de ziekenwagen ’s avonds en in het weekend terugkeert naar Sint-Gillis-Waas omdat er dan wel voldoende vrijwilligers zijn. Bovendien zal de gemeente voldoende beschermd zijn door de omliggende posten want ook de PIT in de haven kan nu bijstand bieden.”

Over de toekomst van de kazerne wil Van de Vijver zich niet uitspreken. “Dat zal iets voor de volgende legislatuur worden. Maar binnen de huidige hulpverleningszone moeten zaken wel in een breder kader bekeken worden. Zowel Sint-Niklaas als Temse zitten bijvoorbeeld midden in het centrum. Een gemeenschappelijke kazerne in de omgeving van de E17 zou interessanter zijn. Het is een denkoefening die we vroeg of laat toch moeten maken.”