Koekenslag van ouderraad De Eeckberger is succes: opbrengst van 800 euro gaat integraal naar het goede doel

Nieuwkerken Word kasteel­heer of vrouw voor 1.350.000 euro: historisch herenhuis De Windt staat te koop

Het bekende kasteel De Windt in de Gyselstraat in Nieuwkerken-Waas staat te koop. Wie een spaarcentje van 1.350.000 euro over heeft, kan zijn intrek nemen in het historisch herenhuis uit 1899. De huidige eigenaars, die in het kasteel een B&B uitbaten, verhuizen naar het buitenland.

10 juni