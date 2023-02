Klingse Plakkers verkleed als bierbak op carnaval: “Na drie jaar konden we bijzondere wagen eindelijk tonen”

De carnavalsoptocht vond zondag plaats in het centrum van De Klinge. Opgemerkte deelnemers waren de leden van De Klingse Plakkers. “We pakten uit met een bak Orval als praalwagen”, zegt Jurgen Van Steenberghen van de carnavalsgroep. “We bouwden de bak en de kostuums drie jaar geleden, maar toen gooide een storm roet in het eten, en moest de optocht worden geannuleerd. Een jaar later kregen we af te rekenen met corona en ging de stoet ook niet door. Gelukkig kon dit weekend de optocht wel doorgaan een werd onze bierbak vanonder het stof gehaald. Ondertussen is de bak drie jaar oud en zijn de flesjes goed gerijpt. Of de vervaldatum zal worden overschreden, valt voorlopig nog af te wachten. Dat zal de toekomst van het bestaan van De Klinge Plakkers uitwijzen.”