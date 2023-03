Kleutertjes De Eeckberger geven elkaar het jawoord in gemeentehuis

“De wetenschap dat zij ontsnapt is aan een gruwelijk verhaal, is haast ondraag­lijk”: gezin oog in oog met koppel dat hun dochter (14) probeerde te ontvoeren

Een Glock-pistool op de passagierszetel, een BDSM-leiband (voor seksspelletjes), handboeien en een massa spanbandjes. Een greep uit wat in de auto van Tom R. en Wendy C. lag, laat niets aan de verbeelding over. Het koppel stond voor de rechter omdat ze een veertienjarig meisje (14) probeerden te ontvoeren. “Ze is gebroken, net als heel ons gezin”: de ouders vertelden wat hun dochter overkwam en welke impact dat nog altijd heeft op haar.