Kermis: ‘Het halve dorp liep met een vis onder de arm’

Bouw nieuw wooncom­plex Paterssite volop van start: “Hier wordt wonen toeganke­lijk voor mensen met beperkte middelen”

De bouw van het nieuwe wooncomplex Paterssite op de terreinen van het voormalige klooster en Zaal Familia in de Truweelstraat in Sint-Niklaas is volop begonnen. Op de site komen in totaal 34 wooneenheden, die begin 2025 klaar moeten zijn. Het wordt een coöperatief woonproject, dat toegankelijk moet zijn voor mensen met een kleiner budget.