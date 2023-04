Is de ‘Roosendaalbus’ het beste alternatief voor de Bredabus?

Rond de Bredabus, de lijn die al decennialang tussen Hulst, via Antwerpen, naar Breda rijdt en vice versa, heerst nu al jaren onzekerheid over het voortbestaan. De busverbinding is voor met name studenten uit de gemeenten Hulst en Terneuzen dé route tussen thuis en hun studentenstad, vaak in Brabant of nog verder weg. Maar Lijn 19 is duur: de kosten bedragen een miljoen euro per jaar.