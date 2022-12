Inbraak in kantine voetbalclub: onbekenden slaan raam in maar nemen niets mee

Sinaai Brandweer redt zwaargewon­de vrouw uit brandend huis: twee van haar drie hondjes redden het niet

Bij een uitslaande woningbrand in de Zwaanaardestraat in Sinaai is dinsdagmiddag een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. De bewoonster kon via het raam op het nippertje gered worden door de brandweer. Twee van haar drie hondjes redden het helaas niet.

13 december