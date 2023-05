Hulstenaar Dirk Boehlé Nederlands kampioen ‘king of the court’

Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst is zondag met zijn partner Mees Sengers Nederlands kampioen ‘king of the court’ geworden. Bij het toernooi in Breda versloegen ze in de finale onder meer de olympiërs Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.