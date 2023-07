Hulst wil uitgroeien tot ‘gezonde, gelukkige, groene mensen gemeente’

Jongeman neergesto­ken bij vechtpar­tij op Zomerfoor in Sint-Niklaas, verdachte gearres­teerd

Op de Zomerfoor, op de Grote Markt in Sint-Niklaas, is het zondagavond tot een zware vechtpartij gekomen. Een jongeman kreeg een messteek in het been en moest afgevoerd worden.