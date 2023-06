Hulst betrekt invaliden meer bij (ver)bouwplannen

Tot afgrijzen van politici in Hulst blijkt er in de gemeente nog best wat mis met de toegankelijkheid van horeca en nieuwbouwprojecten voor mensen met een beperking. Hulstenaar Marnix Weemaes, zelf in een rolstoel, hield er eerder een gloedvol betoog over. Hij noemde voorbeelden van onbruikbare liften, te hoge drempels en horeca zonder invalidentoilet.