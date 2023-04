Hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst kan de landstitel vergeten met Pinoké

Jongeren­wel­zijns­punt opent deuren in JC Togenblik: “Op de sofa voor een goed gesprek”

In jeugdcentrum Togenblik heeft het nieuwe Jongerenwelzijnspunt de deuren geopend. Jongeren die kampen met mentale problemen kunnen hier in alle anonimiteit op gesprek komen met hulpverleners. “Dit kan gaan van lijden onder pestgedrag tot een verslaving aan alcohol, drugs of gamen.”