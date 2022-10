Hier kan je ook afwasmachines en droogkasten huren: “Gezinnen kunnen op die manier besparen op hun energiefactuur”

Sint-Gillis-Waas Fietser (81) levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding

Een 81-jarige fietser is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Klingedijkstraat in Sint-Gillis-Waas. Het slachtoffer werd kort na 17 uur in onduidelijke omstandigheden aangereden door de bestuurder van een bestelwagen.

