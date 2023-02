Het leven komt en gaat, met vreugde, verdriet en verrassingen!

gastschrijversIn de witte bungalow achter het benzinestation, woonde vroeger onze huisarts. Haarscherp herinner ik me hoe ik daar in de wachtkamer zat, zwanger van een tweede kind. De herfst was begonnen, de bomen lieten hun bladeren los. Die zomer, 16 augustus 1970, had ik mijn man los moeten laten.

Hij had de strijd tegen een vreselijke ziekte verloren. Hij zal de geboorte van ons kind niet meemaken. Sinds zijn overlijden, waakte onze huisarts als een vader over de gezondheid van mij en mijn ongeboren kind. ,,Maak je geen zorgen”, zei hij, ,,als het zover is, kom ik je halen.” In de nacht van 15 op 16 januari was het zover. Mijn zusje, die bij me was komen wonen, reed op haar Mobyletje naar de huisarts, om te zeggen dat de weeën begonnen waren. Kort daarop reed de dokter met mij naar het toenmalige Liduina ziekenhuis, waar vijf maanden daarvoor de papa van dit ongeboren kind overleden was.

Quote De gelijkenis was zo treffend, dat de dokter tranen in zijn ogen kreeg

Even later hield ik een flinke jongen in mijn armen. Tot mijn grote geluk zag ik, dat hij precies zijn vader leek, en ik gaf hem zijn naam. De gelijkenis was zo treffend, dat de dokter tranen in zijn ogen kreeg en zei: ,,Je hebt hem terug.” Dit alles flitst door mijn hoofd, als ik de oprit van die witte bungalow oploop. De huisarts is echter allang overleden.

Drie jaar geleden, de avond van 15 januari, zei mijn zoon: ,,Ga je mee? Ik heb een andere woning gekocht.” Even later steekt hij de sleutel in het slot, van de witte bungalow van onze voormalige huisarts! ,,Weet je”, zei ik verbaasd, ,,dat het nu exact 49 jaar geleden is, dat jouw tante hier aanbelde, om te zeggen, dat je geboren ging worden!” Het leven komt en gaat, met vreugde, verdriet, en met verrassingen!

Dit verhaal werd geschreven door schrijver en verhalenverteller Rosita de Bakker- van Roeyen (77) uit Hulst. Zij schreef verhalen voor peuters en kleuters, over een reis naar Parijs en over haar familiegeschiedenis. Op maandag 20 maart vertelt ze tijdens de Wereldverteldag een verhaal in de bibliotheek van Sas van Gent en Hulst.

