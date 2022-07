Het klokkenmysterie van Sint-Gillis-Waas: “Uurwerk op de toren loopt uur voor maar klokken luiden wel juist”

Wielrennen Robby Meul wint Grenspalen Xtreme: “Nieuwe uitdaging werd unieke ervaring”

Eind vorig seizoen zette Robby Meul op zijn veertigste een punt achter competitief wielrennen. Enkele maanden later staat de Waaslander echter al opnieuw op het hoogste podium. Een echte comeback is het niet, maar de renner van DCR vond wel nieuwe uitdagingen. Zijn winst is de Grenspalen Xtreme is er daar één van.

6 juli