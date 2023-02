‘GS negeren noden Hulster inwoners rond mogelijk opheffen buslijnen 10 en 19. Stuur ze maar een afkeurende brief’

Stekene Huick­straat verkozen tot ‘Warmste Buurt’ van Stekene: “Houten kerstbomen werden door elk gezin op eigen manier versierd”

De Huickstraat is verkozen tot de ‘Warmste Buurt’ van Stekene. De publieksprijs ging naar de Kiekenhaag. De wedstrijd is een jaarlijkse traditie in de gemeente.