Gouverneur stelt geen onregelmatigheden vast bij verkoop Sint-Helenasite

“Er werden twee klachten ingediend”, zegt de burgemeester. “Na onderzoek door de gouverneur krijgen we als gemeentebestuur gelijk. We zijn enorm blij dat we nu met dit prachtige project verder kunnen gaan.”

Het probleem bij de verkoop van het oude ziekenhuis was dat de voorziene uitbreiding van de vloeroppervlakte in het goedgekeurde ontwerp drie keer zoveel zou geweest zijn dan oorspronkelijk toegestaan was. Daardoor hadden een aantal projectontwikkelaars eerder al afgehaakt. Het was één van die makelaars die klacht indiende.

Er loopt nog steeds een burgerlijke procedure tegen de gemeente in heel het dossier. Die zal op 15 september van volgend jaar worden behandeld in de rechtbank in Gent.

Fractievoorzitter Koen Daniëls (N-VA) hekelt het bouwproject van Sint-Helena. “Het gebouw was beter niet verkocht geweest”, zegt hij. “Het was een kans geweest om eindelijk alle gemeentediensten samen onder één dak te brengen. Bovendien is de gemeenten 1 miljoen euro mislopen bij de verkoop van heel de site.”

Op de nieuwe Sint-Helanasite moeten onder meer 46 zorgflats komen.