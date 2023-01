Gloednieuw indoor padel- en tenniscomplex opent de deuren: “Spelen in regen en wind is verleden tijd”

Sint-Gillis-Waas/Meerdonk LEVENSVER­HAAL. Afscheid van ‘de Kerstman van Sint-Gil­lis-Waas’ Roger De Wilde (86): “Hij stak jarenlang honderden mensen een hart onder de riem”

Roger De Wilde was tientallen jaren lang de enige echte Kerstman van Sint-Gillis-Waas. Tijdens de eindejaarsperiode ging hij telkens op ronde langs scholen, zieken en rusthuizen, en dat verkleed als de weldoener uit Lapland. Zijn lange witte baard, die had hij al. Roger overleed dinsdag op 86-jarige leeftijd in woonzorgcentrum De Kroon.

