Glimmend chroom en stijlvol geklede chauffeurs: het was weer tijd voor de dijken- en krekenrally in Hulst

Lokerse onderne­mers­kop­pel heropent ‘s lands grootste Miele Center in Botermelks­traat: “Meer inzetten op beleving”

Het gekende Miele Center Mariman in de Botermelkstraat heropent op dinsdag 25 april in Sint-Niklaas opnieuw voor het grote publiek na vernieuwingswerken. “Klanten gaan nog meer kunnen beleven in de winkel, want we zetten in op nog meer kookdemo’s. Het gamma is ook nog iets uitgebreider. Ook kan je de accessoires en toebehoren van alle 100 huishoudtoestellen bekijken”, vertellen zaakvoerders Hans Mariman en Cindy Van Riet.