Giovanni bakt lekkerste perentaart van Sint-Gillis-Waas: “Fantastisch om te zien hoeveel liefde er in het gebak werd gestopt”

Rijverbod voor beschonken bestuurder die fietser aanrijdt: slachtof­fer houdt er klaplong aan over

De politierechter in Sint-Niklaas heeft een bestuurder veroordeeld tot vier maanden rijverbod nadat hij vorig jaar een fietser had aangereden. Het slachtoffer hield er een klaplong aan over en was zes weken arbeidsongeschikt. De bestuurder had ook gedronken.