Gevonden dode man in Graauw kwam door ongeluk om het leven

UPDATE Twaalf uur nadat tankwagen kantelde, is E17 eindelijk opnieuw open: verkeer kan door over twee rijstroken

Op de E17 in Kruibeke is vanmorgen een tankwagen van Gabriëls, geladen met brandstof, gekanteld waarna er ook diesel lekte. Twaalf uur na het ongeval zijn er al zeker twee rijbanen weer vrij, maar de files in en rond Antwerpen zijn nog enorm. “We moesten er zeer voorzichtig mee omgaan en de hulpdiensten moeten dan hun werk kunnen doen. Dat vraagt tijd om de situatie veilig op te lossen“, legt woordvoerster Katrien Kiekens van het Vlaams Verkeerscentrum uit in VTM NIEUWS.