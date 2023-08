Zomerbar Krolleleu­te laat personen met beperking lekkernij­en met liefde opdienen

Zoals de naam al doet vermoeden staat in de nieuwe zomerbar Krolleleute het plezier centraal. Initiatiefnemers Bram en Marjolein Van Rumst, broer en zus, zetten drie weken lang hun tenten op in de tuin van Natuurhuis Panneweel in Meerdonk. Alle drankjes, homemade gebak en ambachtelijk ijs van ijshoeve De Boey, worden met veel liefde opgediend door mensen met een beperking.