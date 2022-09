Gemeentebestuur zet verwarming graadje lager en dimt straatverlichting: “Willen 15 procent minder energie verbruiken”

“Als gemeentebestuur zijn we niet blind voor de energiecrisis en nemen we op korte termijn een reeks maatregelen”, kondigen burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) en schepen voor Openbare Gebouwen Matthias Van Zele (CD&V) aan na vragen van partijgenoot Leo de Clerck en Denis D’hanis (N-VA) tijdens de gemeenteraad. “Eerst en vooral zal er een sensibiliseringscampagne opgezet worden naar de gebruikers van onze gemeentelijke gebouwen. De temperatuur in alle gemeentelijke gebouwen zal een graadje lager gezet worden op 19 graden Celsius. In een aantal gebouwen zoals een woonzorgcentrum kunnen we dat uiteraard niet doen. De openbare verlichting zal tussen 23 en 5 uur dieper gedimd worden naar 30 procent in plaats van naar 50 procent.”

Of er tijdens de kerst- en eindejaarsperiode minder feestverlichting komt in het centrum, is voorlopig nog onduidelijk. “We bekijken of het eventueel mogelijk is om de periode van de kerstverlichting in te korten”, geeft burgemeester Maaike De Rudder aan. “Maar als gemeente hebben we daarvoor een contract afgesloten met een private partner. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”