Gemeentebestuur heeft beleidsvisie rond meergezinswoningen klaar: “We geven aan waar er wel of geen plaats voor is”

“Het aantal aanvragen voor de bouw van meergezinswoningen in onze gemeente neemt toe”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Herwin De Kind (Groen). “Met een beleidsvisie willen we aangeven waar er wel of geen plaats is voor zo’n woonvormen. We focussen daarbij op 11 woonclusters die ruimtelijk een samenhangend geheel vormen. Het gaat om de kernen van de vier deelgemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk, de gehuchten ’t Kalf, Hoogeinde en ’t Hol, de woongebieden die nauw aansluiten bij de kernen van Kemzeke en Kieldrecht en de bouwlinten in de Lijkveldestraat, Geinsteindestraat en Wijnstraat.”