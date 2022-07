Gemeente wil verdienstelijke sporters in de bloemetjes zetten: inwoners kunnen zelf kandidaten voordragen

Sint-Niklaas Start Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas weggeval­len door corona: “Geen team kunnen samenstel­len door drukte en personeels­krap­te in de evenemen­ten­sec­tor”

De start van de Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas is zaterdag niet kunnen doorgaan na een corona-uitbraak bij het team voor de podiumopbouw. Verschillende mensen vielen uit en toeleverancier The Fungroup kon op korte termijn onvoldoende gespecialiseerd personeel mobiliseren om hen te vervangen. De VRT vond inmiddels wel een oplossing voor de editie van zondag in Zeebrugge.

10 juli